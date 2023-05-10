Мяч вышел за пределы поля: "Манчестер Сити" забил спорный гол "Реалу" в Лиге чемпионов (видео)

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" завершился громким скандалом.

"Сливочные" и "горожане" не определили сильнейшего в поединке на стадионе "Сантьягу Бернабеу" в столице Испании, расписав ничью со счетом 1:1. На красивый гол Винисиуса Жуниора подопечные Хосепа Гвардиолы ответили точным дальним ударом Кевина Де Брюйне.

Однако, как выяснилось, гол бельгийского лидера "небесно-голубых" был забит с нарушением правил. Дело в том, что во время результативной атаки "Манчестер Сити" мяч покинул пределы поля, что осталось без внимания бригады арбитров.

После завершения встречи телеканал beIN Sports подробно разобрал голевую атаку английского клуба. На построенной 3D-модели поля видно, что полузащитник "горожан" Бернарду Силву не сохранил мяч в пределах поля и тот полностью вышел за боковую линию.

Однако судьи не обратили внимание на этот эпизод, позволив гостям продолжить атаку, завершившуюся голом Де Брюйне. Несмотря на присутствие на игре системы VAR, взятие ворот было засчитано.

Интересно, что сразу после гола свои претензии к бригаде арбитров взялся эмоционально выражать главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, за что получил желтую карточку.

После игры итальянский специалист прокомментировал скандальный эпизод.

"Мяч был вне игры. Об этом говорит техника, не я. Мне кажется странным, что арбитры не контролировали игру должным образом. Судья был недостаточно внимательным", – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

Обзор матча "Реал" – "Манчестер Сити"

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" запланирован на среду, 17 мая, в Манчестере на стадионе "Этихад".

Напомним, победитель двухматчевого противостояния "Реал" – "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора дуэли между итальянскими "Миланом" и "Интером".

Читайте также:

Милан – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Милан – Интер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Более полумиллиарда евро в год: Месси согласовал заоблачный контракт с саудовским клубом – СМИ