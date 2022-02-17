"МЮ – дерьмо": сын Роналду случайно сделал скандальное заявление (видео)

11-летний футболист плохо владеет английским языком.
Криштиану Роналду-младший, на днях подписавший контракт с "Манчестер Юнайтед", стал жертвой провокации.
Сын португальского форварда пообщался с одним из воспитанников манкунианского клуба. Видео их разговора стало вирусным.
Сверстник спросил португальца, можно ли назвать "Манчестер Юнайтед" дерьмом. Роналду-младший неожиданно дал утвердительный ответ. Правда, британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопроса, потому что не владеет английским на должном уровне.
Ronaldo Jr — это отстранение в клубе и должно быть запрещено pic.twitter.com/AEmUolXoqA— Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022
Напомним, что ранее Криштиану-младший выступал за детскую команду "Ювентуса", где играл его отец. После того, как летом прошлого года Роналду покинул Турин, его сын тоже попрощался с командой.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что скоро у семьи Роналду будет пополнение. Джорджина Родригес ждет двойню от Криштиану.
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