"МЮ – дерьмо": сын Роналду случайно сделал скандальное заявление (видео)

11-летний футболист плохо владеет английским языком.

Криштиану Роналду-младший, на днях подписавший контракт с "Манчестер Юнайтед", стал жертвой провокации.

Сын португальского форварда пообщался с одним из воспитанников манкунианского клуба. Видео их разговора стало вирусным.

Сверстник спросил португальца, можно ли назвать "Манчестер Юнайтед" дерьмом. Роналду-младший неожиданно дал утвердительный ответ. Правда, британские СМИ предполагают, что мальчик просто не понял вопроса, потому что не владеет английским на должном уровне.

Ronaldo Jr — это отстранение в клубе и должно быть запрещено pic.twitter.com/AEmUolXoqA — Best GIF (@XxSwerskyxX) February 16, 2022

Напомним, что ранее Криштиану-младший выступал за детскую команду "Ювентуса", где играл его отец. После того, как летом прошлого года Роналду покинул Турин, его сын тоже попрощался с командой.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что скоро у семьи Роналду будет пополнение. Джорджина Родригес ждет двойню от Криштиану.

Читайте также:

"Нынешнее и будущее": Роналду растрогал Сеть фотографиями с игрой в футбол со старшим сыном

Роналду может недополучить существенную часть зарплаты в "Манчестер Юнайтед": названо условие

"Купка засранцев": звездный кум Месси встал на защиту аргентинца после матча с "Реалом"