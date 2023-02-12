МЮ с вратарским рекордом вырвал победу, "Манчестер Сити" подобрался к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Оба манчестерских клуба оказались сильнее своих соперников.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" ( 0:2 ), а "Манчестер Сити" дома победил "Астон Виллу" ( 3:1 ).

"Красные дьяволы" выцарапали победу в конце поединка. На 80-й минуте забил Маркус Рашфорд, а через пять минут Алехандро Гарначо установил окончательный результат.

Кроме того, матч запомнился историческим рекордом вратаря "манкунианцев" Давида Де Хеа. Испанец в возрасте 32 лет и 97 дней стал самым молодым голкипером, сыгравшим 400 поединков в АПЛ.

David De Gea был обещан Peter Schmeichel's record of clean sheets for Manchester United



What a way to celebrate becoming the youngest-ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances! pic.twitter.com/pQ9mepRuX1 — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 12, 2023

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (46 очков) занимает третье место в АПЛ. "Лидс" идет 17-м, имея в своем активе 19 баллов.

В следующем туре МЮ 19 февраля примет "Лестер", а "павлины" днем ранее на выезде сыграют с "Эвертоном" украинца Виталия Миколенко.

В свою очередь, "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" благодаря голам Родри, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза с пенальти. Все они были забиты еще в первом тайме.

После перерыва "львы" отквитали один мяч усилиями Олли Уоткинса, однако на итог противостояния это не повлияло.

"Манчестер Сити" (48 очков) остается на второй позиции. Команда Хосепа Гвардиолы приблизилась к лидеру чемпионата – "Арсеналу" украинца Александру Зинченко – на расстояние трех баллов. Правда, "канониры" имеют один матч в запасе. "Астон Вилла" (28 пунктов) размещается на 11-й позиции.

В следующем матче "горожане" 15 февраля в Лондоне будут противостоять "Арсеналу", а 18 февраля против подопечных Микеля Артеты на собственном поле сыграет "Астон Вилла".

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