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МЮ с вратарским рекордом вырвал победу, "Манчестер Сити" подобрался к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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МЮ с вратарским рекордом вырвал победу, "Манчестер Сити" подобрался к "Арсеналу" в АПЛ (видео)

Фото: Associated Press

Оба манчестерских клуба оказались сильнее своих соперников.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" (0:2), а "Манчестер Сити" дома победил "Астон Виллу" (3:1).

"Красные дьяволы" выцарапали победу в конце поединка. На 80-й минуте забил Маркус Рашфорд, а через пять минут Алехандро Гарначо установил окончательный результат.

Кроме того, матч запомнился историческим рекордом вратаря "манкунианцев" Давида Де Хеа. Испанец в возрасте 32 лет и 97 дней стал самым молодым голкипером, сыгравшим 400 поединков в АПЛ.

Обзор матча

  • "Манчестер Юнайтед" (46 очков) занимает третье место в АПЛ. "Лидс" идет 17-м, имея в своем активе 19 баллов.
  • В следующем туре МЮ 19 февраля примет "Лестер", а "павлины" днем ранее на выезде сыграют с "Эвертоном" украинца Виталия Миколенко.

В свою очередь, "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" благодаря голам Родри, Илкая Гюндогана и Рияда Мареза с пенальти. Все они были забиты еще в первом тайме.

После перерыва "львы" отквитали один мяч усилиями Олли Уоткинса, однако на итог противостояния это не повлияло.

  • "Манчестер Сити" (48 очков) остается на второй позиции. Команда Хосепа Гвардиолы приблизилась к лидеру чемпионата – "Арсеналу" украинца Александру Зинченко – на расстояние трех баллов. Правда, "канониры" имеют один матч в запасе. "Астон Вилла" (28 пунктов) размещается на 11-й позиции.
  • В следующем матче "горожане" 15 февраля в Лондоне будут противостоять "Арсеналу", а 18 февраля против подопечных Микеля Артеты на собственном поле сыграет "Астон Вилла".

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Дата публикации
Просмотры
547
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