Мюнхенский разгром: "Динамо" без шансов проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов (видео)

Команда Мирчи Луческу потерпела первое поражение в нынешнем евросезоне.

Киевское "Динамо" уступило мюнхенской "Баварии" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился уверенной победой чемпиона Германии - 5:0.

Подопечные Юлиана Нагельсмана не стали тратить попусту время и быстро распечатали ворота Георгия Бущана. Помогли им в этом сами киевляне. Сергей Сидорчук сыграл рукой в собственной штрафной после подачи мюнхенцев с углового - арбитр справедливо указал на 11-метровую отметку. Выполнить приговор подошел главный бомбардир Рекордмастера Роберт Левандовски. Поляк дождался, пока Бущан упадет в один угол, а сам низом хладнокровно пробил в другой.

Второго гола в ворота "бело-синих" не пришлось долго ждать. На 27-й минуте провал в обороне украинского клуба привел к тому, что Левандовски технично принял пас от Мюллера и расстрелял ворота Бущана. Таким образом, польский форвард оформил дубль, а не прошло еще и трети поединка.

На 35-й минуте счет мог стать и совсем разгромным, однако "Динамо" спасла штанга после выстрела Лероя Сане. "Бело-синие" изредка угрожали воротам хозяев. Одиночный момент удалось создать в конце первого тайма. Шапаренко чудом выбрался из-под прессинга игроков "Баварии" и разогнал быструю атаку. Мяч транзитом через Цыганкова и Гармаша дошел до Де Пены, а вот выстрел уругвайца потащил Мануэль Нойер.

Во втором тайме доминирование хозяев на футбольном поле продолжилось. "Бавария" постоянно давила на ворота "Динамо", что увенчалось успехом. На 68-й минуте Серж Гнабри получил пас от Сане, убежал от Артема Шабанова и эффектно пробил под перекладину.

А уже на 74-й минуте Сане отличился и сам. Немецкий вингер, казалось, навешивал в штрафную киевлян, но мяч срезался с ноги и оказался в дальнем углу ворот Бущана.

Точку в матче на 87-й минуте поставил вышедший на замену Чупо-Мотинг. Форвард ударом головой в угол замкнул навес от Павара - 5:0.

В другом матче второго тура группы E "Бенфика" в Лиссабоне сенсационно разгромила "Барселону" - 3:0.

В первом туре Лиги чемпионов "Динамо" из VAR в Киеве упустило победу над "Бенфикой" , а "Бавария" на выезде разгромила "Барселону" .

, а "Бавария" на выезде . По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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