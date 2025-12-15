- Дата публикации
-
На 38-м году жизни умер украинский боксер
Богдан Процишин имел звание мастера спорта по боксу.
В возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.
Трагическую новость сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook. Причины и обстоятельства смерти бойца не раскрываются.
"Ушел в вечность украинский боксер Богдан Процишин. Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты – чемпион". У него осталась жена и двое сыновей. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье и друзьям Богдана. Вечная память!", – говорится в посте.
Процишин – уроженец Ровенской области. Он завоевал популярность благодаря реалити-шоу "Ты – чемпион" в 2010 году.
После этого Богдан начал активно выступать в профессиональном боксе. Всего украинец провел 23 поединка: одержал 8 побед и потерпел 15 поражений.
Последний свой бой Процишин провел в январе 2018 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом от соотечественника Тимура Брыкова.
Ранее сообщалось, что умер известный тренер, который воспитал ряд футболистов сборной Украины.