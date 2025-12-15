ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
5643
Время на прочтение
1 мин

На 38-м году жизни умер украинский боксер

Богдан Процишин имел звание мастера спорта по боксу.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Процишин

Богдан Процишин / © Федерация бокса Украины

В возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.

Трагическую новость сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook. Причины и обстоятельства смерти бойца не раскрываются.

"Ушел в вечность украинский боксер Богдан Процишин. Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты – чемпион". У него осталась жена и двое сыновей. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье и друзьям Богдана. Вечная память!", – говорится в посте.

Процишин – уроженец Ровенской области. Он завоевал популярность благодаря реалити-шоу "Ты – чемпион" в 2010 году.

После этого Богдан начал активно выступать в профессиональном боксе. Всего украинец провел 23 поединка: одержал 8 побед и потерпел 15 поражений.

Последний свой бой Процишин провел в январе 2018 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом от соотечественника Тимура Брыкова.

Ранее сообщалось, что умер известный тренер, который воспитал ряд футболистов сборной Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
5643
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie