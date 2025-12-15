На 38-м году жизни умер украинский боксер

Богдан Процишин / © Федерация бокса Украины

В возрасте 37 лет умер украинский боксер Богдан Процишин.

Трагическую новость сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook. Причины и обстоятельства смерти бойца не раскрываются.

"Ушел в вечность украинский боксер Богдан Процишин. Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты – чемпион". У него осталась жена и двое сыновей. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье и друзьям Богдана. Вечная память!", – говорится в посте.

Процишин – уроженец Ровенской области. Он завоевал популярность благодаря реалити-шоу "Ты – чемпион" в 2010 году.

После этого Богдан начал активно выступать в профессиональном боксе. Всего украинец провел 23 поединка: одержал 8 побед и потерпел 15 поражений.

Последний свой бой Процишин провел в январе 2018 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом от соотечественника Тимура Брыкова.

