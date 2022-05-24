На 64-м году жизни скончался выдающийся тренер, который привел своего сына к чемпионству

На 64-м году жизни скончался выдающийся тренер, который привел своего сына к чемпионству

В понедельник, 23 мая, скончался известный тренер Герри Рассел-старший.

Американский коуч, помогший своему сыну Гэри-младшему выиграть Олимпиаду-2008 и титул чемпиона WBC в полулегком весе, скончался на 64-м году жизни.

Об этом сообщает Boxingscene.

Рассел в последние годы боролся с осложнениями, связанными с сахарным диабетом 2 типа, а также перенес несколько инсультов. В декабре ему ампутировали левую ногу, что ограничило его тренировочную способность.

Четверо из шести сыновей Рассела стали боксерами и добились потрясающих результатов под его опекой — все четверо выиграли национальные титулы "Золотые перчатки", а двое из них, Гэри-младший и Гэри Антуанн, вошли в олимпийскую сборную США. Гэри-младший остается одним из талантливейших бойцов в этом виде спорта, несмотря на то, что в январе проиграл свой титул Марку Магсайо.

Напомним, что украинец Эльмир Набиев одержал победу в дебютном бою на чемпионате Европы по боксу-2022 в Армении.

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