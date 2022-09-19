На 9-й секунде: экс-футболист "Барселоны" заработал самое быстрое удаление в истории Чемпионата Франции (видео)

Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо установил рекорд французской Лиги 1, получив красную карточку менее чем за десять секунд матча.

22-летний француз был удален с поля в самом дебюте поединка 8-го тура Чемпионата Франции между "Ниццей" и "Анже".

Уже на 9-й секунде после стартового свистка Тодибо на подступах к собственной штрафной сбил полузащитника гостей Абдаллу Сима. Арбитр без колебаний продемонстрировал нарушителю прямую красную карточку, расценив действия игрока как фол последней надежды.

Благодаря этому поединок вошел в историю французского футбола. Удаление Тодибо - самое быстрое в истории Чемпионата Франции (статистика ведется с сезона 2006/07).

9 — En récoltant un carton rouge desprs 9 secondes de jeu, Jean-Clair Todibo est devenu le joueur ayant écopé de un carton (rouge + jaune) le plus tôt lors de un match de Ligue 1 depuis que Opta analyse la competition (2006/07). Rapide. #OGCSCO pic.twitter.com/PyohU3bgwx — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2022

Матч завершился поражением "Ницци" со счетом 0:1. Победу "Анже" принес гол Набиля Бенталеба на 43-й минуте встречи. Отметим, что с 62-й минуты команды играли в равных составах - вторую желтую карточку в составе гостей получил Софьян Буфаль.

Обзор матча с удалением Тодибо

Добавим, что в текущем сезоне Тодибо сыграл в 11 матчах за "Ниццу" во всех турнирах, результативными действиями не отличался. С 2019-го по 2021 год права на футболисты принадлежали каталонской "Барселоне".

После восьми туров "Ницца" с 8 очками находится на 13-й позиции в турнирной таблице. Следующий матч "орлята" сыграют 1 октября против лидера чемпионата - ПСЖ.

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