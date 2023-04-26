На 91-м году жизни: в Киеве умерла титулованная олимпийская чемпионка по легкой атлетике

Во вторник, 25 апреля, в Киеве умерла олимпийская чемпионка по прыжкам в длину и двукратная чемпионка Европы по бегу Вера Крепкина.

Об этом сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Бывшей спортсменке недавно исполнилось 90 лет.

Крепкина прославилась благодаря тому, что выиграла золотую медаль в секторе для прыжков в длину на Олимпиаде 1960 года в Риме, установив олимпийский рекорд – 6,37 м.

"Соперницы в секторе не воспринимали меня всерьез. У меня не было отточенной техники: просто бежала, но в то же время редко заступала за планку. Затрагивалась за нее – и летела. Пресс был крепкий, чему способствовали гимнастическая и акробатическая подготовка на высоком уровне. Так и завоевала то "золото" в Риме и установила олимпийский рекорд – 6.37 м", – вспоминала Крепкина.

На Играх в Италии она также стала четвертой в женской эстафете 4х100 метров.

Вера становилась чемпионкой Европы в составе женской эстафетной команды 4х100 метров (1954, 1958), а в 1958-м также завоевала индивидуальное "серебро" в беге на 100 метров.

В 2019 году ее наградили орденом Княгини Ольги ІІ степени. В 2008 году она получила награду на ежегодной церемонии "Человек года" в номинации "Гордость страны".

Ранее сообщалось, что на 92-м году жизни умерла легенда украинской и мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.

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