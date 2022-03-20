На 99-м году жизни скончался бывший президент "Барселоны" Карраско

Клуб выразил соболезнования родным.

34-й президент "Барселоны" Раймон Карраско-и-Аземар скончался на 99-м году жизни.

Об этом сообщает пресс- служба "Барселоны".

Карраско еще в далеком 1968 году стал членом правления "Барселоны". Затем был вице-президентом клуба во время каденции Агусти Монталя. В 1977 стал временным президентом "Барселоны" и возглавил первые демократические выборы руководителя клуба.

Пробыл в должности президента полгода – "Барселона" за это время выиграла Кубок Испании.

Читайте также:

Игроки "Динамо" приобрели автомобиль для разведывательного батальона ВСУ

Дэвид Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram украинскому врачу, чтобы показать работу перинатального центра в Харькове (фото)

Украинский футболист-военнослужащий погиб в боях под Волновахой