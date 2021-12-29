На адаптацию понадобится около года: украинская призерка Токио-2020 решилась на существенный шаг

На адаптацию понадобится около года: украинская призерка Токио-2020 решилась на существенный шаг

Билодид сменит весовую категорию.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид сделала паузу в выступлениях после получения "бронзы" Олимпийских игр-2020 и уже по возвращении из Токио заявила, что будет менять весовую категорию.

Как сообщил тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва, Билодид может подняться сразу на 9 кг, перепрыгнув через одну весовую категорию.

На Олимпиаде в Токио вес девушки составлял 53-54 кг, поэтому уменьшать ее до 52 кг не считают нужным, поскольку так ее организм будет истощаться.

"Оппозиция 57 кг, как и в любой другой категории, очень сильная. То есть у нас есть 8-10-12 спортсменок, которые могут бороться за медали чемпионата мира. В предыдущем весе мы говорили, что она была одна из топ-3, но относительно новой категории – пока рано что-то говорить. Возможно, другие спортсменки тоже будут менять весовые категории. Думаю, более понятная картина будет где-то за полгода", – отметил Дуброва в комментарии для пресс-службы клуба "Спартаковец".

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