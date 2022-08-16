На арене клуба Коноплянки: определилось место проведения заключительного матча Украины в Лиге наций

Сборная Украины примет Шотландию в заключительном матче Лиги наций. Поединок состоится на стадионе клуба, за который играет Евгений Коноплянка.

Заключительный матч группового раунда Лиги наций 2022/2023 сборной Украины против Шотландии состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Об этом сообщили на официальном сайте УАФ.

На арене проводит матчи местный клуб "Краковия", за который выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка. Арена вмещает около 15 тысяч зрителей.

Поединок состоится во вторник, 27 сентября. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

Сборная Украины играет в группе 1 дивизиона B Лиги наций. Команда Александра Петракова набрала семь очков в трех сыгранных матчах и возглавляет квартет, опережая Шотландию на одно очко.

В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (0:1) , после чего коллектив Александра Петракова в Польше разбил Армению (3:0) , а в четвертом туре сыграли вничью с ирландцами (1: 1) .

, после чего коллектив Александра Петракова в Польше , а в четвертом туре сыграли . После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели меньше на одну игру.

Следующий матч в рамках Лиги наций украинская сборная проведет 21 сентября на выезде против Шотландии.

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