На Australian Open звездный теннисист попал мячом в ребенка, вину мгновенно загладил подарком (видео)

Судя по реакции ребенка, он его простил.

Звездный теннисист Ник Кирьос попал в неловкую ситуацию во время матча 1/4 финала парного разряда на Australian Open.

26-летний австралиец так сильно "вбил" мяч в корт, что тот улетел на трибуны, где угодил в мальчика. Как следствие, ребенок от удара расплакался. Увидев это, Кирьосу стало неловко.

Чтобы как-нибудь загладить вину, теннисист достал ракетку из своего чехла и побежал на трибуну, чтобы через других болельщиков передать ее мальчику. Судя по реакции ребенка, Кирьоса за этот непреднамеренный поступок простили.

Трибуны встретили жест Кирьоса аплодисментами, после чего игра продолжилась.

Кирьос играл в паре с другим австралийцем – Танаси Коккинакисом. Им удалось пробиться в полуфинал парного разряда, ведь в 1/4 финала они победили немецко-австралийский дуэт Тим Пюц/Майкл Винус – 7:5, 3:6, 6:3;

В полуфинале австралийская пара встретится с дуэтом в составе испанца Марселя Гранольерса и Аррасио Себальоса.

Ранее Кирьос смешно спародировал титулованного испанца Рафаэля Надаля.