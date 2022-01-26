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На Australian Open звездный теннисист попал мячом в ребенка, вину мгновенно загладил подарком (видео)

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На Australian Open звездный теннисист попал мячом в ребенка, вину мгновенно загладил подарком (видео)

Associated Press

Судя по реакции ребенка, он его простил.

Звездный теннисист Ник Кирьос попал в неловкую ситуацию во время матча 1/4 финала парного разряда на Australian Open.

26-летний австралиец так сильно "вбил" мяч в корт, что тот улетел на трибуны, где угодил в мальчика. Как следствие, ребенок от удара расплакался. Увидев это, Кирьосу стало неловко.

Чтобы как-нибудь загладить вину, теннисист достал ракетку из своего чехла и побежал на трибуну, чтобы через других болельщиков передать ее мальчику. Судя по реакции ребенка, Кирьоса за этот непреднамеренный поступок простили.

Трибуны встретили жест Кирьоса аплодисментами, после чего игра продолжилась.

  • Кирьос играл в паре с другим австралийцем – Танаси Коккинакисом. Им удалось пробиться в полуфинал парного разряда, ведь в 1/4 финала они победили немецко-австралийский дуэт Тим Пюц/Майкл Винус – 7:5, 3:6, 6:3;
  • В полуфинале австралийская пара встретится с дуэтом в составе испанца Марселя Гранольерса и Аррасио Себальоса.

Ранее Кирьос смешно спародировал титулованного испанца Рафаэля Надаля.

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