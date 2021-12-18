На берегу океана: лидер "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)

На берегу океана: лидер "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)

Футболист сделал любимое предложение руки и сердца во время отпуска.

24-летний вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков предложил своей девушке Романе стать его женой.

Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце.

"Все только начинается", — написал Цыганков под фото.

Сейчас онгер восстанавливает силы до весенней части сезона и отдыхает на Мальдивах.

В этом сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативных передачи.

"Динамо" отправилось зимовать на втором месте в УПЛ, отстав от "Шахтера" на два балла. В последнем поединке года киевляне сыграли вничью с луганской "Зарей".

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