На берегу океана: лидер "Динамо" сделал предложение своей девушке (фото)

Футболист сделал любимое предложение руки и сердца во время отпуска.
24-летний вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков предложил своей девушке Романе стать его женой.
Об этом футболист рассказал на своей странице в Instagram.
Он опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце.
"Все только начинается", — написал Цыганков под фото.
Сейчас онгер восстанавливает силы до весенней части сезона и отдыхает на Мальдивах.
- В этом сезоне Цыганков провел за Динамо 25 матчей во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 4 результативных передачи.
- "Динамо" отправилось зимовать на втором месте в УПЛ, отстав от "Шахтера" на два балла. В последнем поединке года киевляне сыграли вничью с луганской "Зарей".
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