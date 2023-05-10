На чемпионате мира по дзюдо в Катаре с трибун выгнали зрителей с георгиевскими лентами (фото)

Также им запретили в дальнейшем посещать поединки планетарного первенства.

На чемпионате мира-2023 по дзюдо в Дохе (Катар) организаторы соревнований выгнали с трибун болельщиков с георгиевскими лентами.

Об этом сообщает издание Inside the Games.

В Международной федерации дзюдо (IJF) объяснили, что идентифицировали людей с лентами. После того как эти зрители отказались снять георгиевские ленты, их заставили покинуть арену и больше не будут допускать на поединки турнира.

"Они были зрителями, и их попросили убрать ленты, но они не захотели это сделать. Поэтому их вывели с трибун арены и запретили снова приходить на соревнования", – рассказал представитель IJF.

Фото болельщиков с георгиевскими лентами распространили в соцсетях украинские спортсмены, в том числе скелетонист Владислав Гераскевич.

"На этих соревнованиях мы можем заметить на трибунах таких людей "с промытыми мозгами", которые нацепили на себя элемент боевых знамен Нацгвардии РФ", – написал Гераскевич.

Международная федерация Иудо отозвался респондентов русского terrorist army к мировой кампании.



При этих состязаниях мы можем оповестить в stands such "brainwashed" люди, которые должны быть включены в элемент битвы flags Russian Guard units to themselves.



pic.twitter.com/bXtIdiSeWy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) May 8, 2023

Также на инцидент отреагировал украинский борец Жан Беленюк, опубликовавший пост в Telegram.

"Спорт вне политики" скажет вам эта руснявая семейка, которая с "георгиевской лентой" на груди болеет за "нейтральных" спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре", – написал Беленюк, прикрепив снимок зрителей с георгиевскими лентами.

Чемпионат мира-2023 по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Сборная Украины объявила, что бойкотирует турнир после того, как Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Отметим, что 14 из 17 российских дзюдоистов, попавших в заявку на ЧМ в Катаре, находятся на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что восьмерых россиян не допустили на чемпионат мира-2023 по дзюдо.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

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