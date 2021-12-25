На четыре года: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с юным талантом команды

На четыре года: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с юным талантом команды

"Красные дьяволы" продолжат сотрудничество со шведом.

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт с юным нападающим Энтони Элангой.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

19-летний футболист останется на Олд Траффорде до июня 2026 года. В соглашении прописана возможность пролонгации договора еще на год.

"Моей главной целью всегда было играть за "Манчестер Юнайтед". Стандарт очень высок, но этот контракт – еще один важный момент в моем путешествии. Это идеальная среда для следующего шага, где игроки и тренеры мирового класса могут учиться каждый день.

Я очень рад, что клуб проявил такую веру в мое развитие, и хочу поблагодарить мою семью и весь персонал за их постоянную поддержку. Я знаю, что упорный труд и преданность делу дают возможность в этом особом клубе, и мне не терпится продолжить здесь свой прогресс», – говорит Эланга.

Эланга – выпускник академии МЮ и провел за основную команду 5 матчей. В этом сезоне на его счету одна игра за первую команду.

Игрок сборной Швеции до 21 года забил гол в своем втором старте в Премьер-лиге, когда в прошлом сезоне МЮ одержал победу над "Вулвергемптоном" со счетом 2:1.

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