На ЧМ-2023 по хоккею запретили флаги России и Беларуси, украинский получил особенный статус

Организаторы чемпионата мира 2023 года по хоккею в элитном дивизионе запретили болельщикам приносить на матчи флаги России и Беларуси.

Глава оргкомитета турнира Эдгар Бунцис сообщил, что демонстрация национальной символики стран-агрессоров абсолютно неприемлема.

В то же время он заявил, что флаг Украины будет по своему статусу равняться флагу Латвии, которая принимает мировое первенство.

"Исходя из нашей позиции, будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на матчах чемпионата мира", – сказал Бунцис в комментарии изданию Delfi.

Кроме того, на турнир не смогут приехать граждане России и Беларуси, поэтому сборной Казахстана пришлось сменить тренерский штаб. Также на соревнованиях не будет присутствовать почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF), недавно получивший в гражданство РФ.

Чемпионат мира по хоккею 2023 года состоится в финском Тампере и латвийской Риге с 12 по 28 мая.

Сборных России и Беларуси не будет на ЧМ-2023. В результате полномасштабного вторжения в Украину командам стран-агрессоров было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Также Россия была лишена права принимать чемпионат мира-2023 среди мужчин в топ-дивизионе и молодежное планетарное первенство.

Летом 2022 года РФ и Беларусь пытались оспорить решение IIHF, однако их апелляции были отклонены, а отстранение от международных соревнований осталось в силе.

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