На ЧМ-2026 по футболу забит первый гол: кто стал его автором

Хулиан Киньонес / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 по футболу, который стартовал 11 июня, забит первый гол.

Уже на 9-й минуте матча-открытия форвард сборной Мексики Хулиан Киньонес поразил ворота команды ЮАР (Южно-Африканской Республики).

Полузащитник южноафриканцев Яя Ситтоле неудачно принял передачу от своего голкипера Ронвена Уильямса, хавбек мексиканцев Эрик Лира сыграл на перехвате. Далее мяч отскочил к Киньонесу, который с центра штрафной площадки точно пробил под вратарем.

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Кроме Мексики и ЮАР, в группе А также выступают Республика Корея и Чехия, которые очный матч стартового тура проведут в пятницу, 12 июня, в 05:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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