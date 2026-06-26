На ЧМ-2026 установили исторический рекорд результативности

Лионель Месси / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 по футболу установили исторический рекорд результативности.

После матча заключительного третьего тура группового этапа между Турцией и США общее количество голов на турнире уже достигло отметки 177, что стало самым большим показателем за всю историю проведения Мундиалей.

Предыдущий рекорд по количеству голов на мировом первенстве установили на ЧМ-2022, где за 64 поединка было забито 172 мяча.

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На ЧМ-2026 этот показатель превзошли уже после 59-го поединка, которым стал матч Турция — США.

Таким образом, еще до завершения группового этапа общее количество голов на ЧМ-2026 достигло 177.

Сейчас лучшим бомбардиром ЧМ-2026 является аргентинец Лионель Месси, который за два матча этого турнира забил 5 голов и уже стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По 4 мяча имеют в своем активе Винисиус Жуниор (Бразилия), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Килиан Мбаппе (Франция).

Отметим, что главной причиной рекордной результативности стало увеличение числа участников ЧМ. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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В общей сложности ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Все участники Мундиаля поделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные.

По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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