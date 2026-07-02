На ЧМ-2026 забили самый поздний гол в истории Мундиалей

Юри Тилеманс / © Associated Press

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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира по футболу.

Он реализовал пенальти в конце второго экстра-тайма в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Сенегала. Мяч влетел в ворота на отметке в 124 минуты и 43 секунды.

Это новый рекорд Мундиалей. Тилеманс превзошел достижение алжирца Абдельмумена Джабу, который в 2014 году забил на отметке в 120 минут и 49 секунд в ворота сборной Германии в 1/8 финала ЧМ.

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Отметим, что в матче против сенегальцев Тилеманс оформил дубль, чем помог бельгийцам совершить камбэк с 0:2 и вырвать победу в экстра-таймах — 3:2.

В 1/8 финала сборная Бельгии сразится с командой США, которая на старте плей-офф победила Боснию и Герцеговину (2:0).

Матч США — Бельгия состоится во вторник, 7 июля, на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле. Начало игры — в 03:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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