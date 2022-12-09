На этапе Кубка мира в Хохфильцене биатлонистам уменьшили дистанцию: причина может удивить

Мужчины во время спринта вынуждены будут бежать тот же круг, что и женщины накануне.

Организаторы второго этапа Кубка мира по биатлону-2022/23, который проходит в австрийском Хохфильцене, столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за отсутствия снега они не смогли необходимым образом подготовить трассу к мужскому спринту.

Во время гонки спортсмены будут преодолевать круг длиной не 3,3 км, как планировалось, а 2,5 км. То есть они пробегут по кругу 2,5 км, на котором вчера соревновались женщины. Таким образом, после первой стрельбы биатлонисты пройдут два круга дистанции, и только потом отправятся на стойку.

Как сообщает Biathlon.com.ua, скорее всего, это не составит проблемы для проведения других гонок этапа, поскольку в персьютах и эстафетах используют круги длиной 2 и 2,5 километра. Однако при теплой погоде могут быть не очень благоприятные условия на трассе для поздних стартовых номеров.

Мужской спринг в Хохфильцене проходит сегодня, 9 декабря. Украину в нем представляют Антон Дудченко, Артём Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин. Гонка началась в 14:45 по киевскому времени.

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