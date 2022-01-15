"На этих берегах есть только один человек": Фьюри назвал боксера, который победит Усика

"На этих берегах есть только один человек": Фьюри назвал боксера, который победит Усика

Британский боксер решительно настроен на победу.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского чемпиона, украинец высококлассный боксер, а победить его сможет только он.

"На этих берегах есть только один человек, который может победить Усика. Его зовут "Цыганский король", он же Тайсон Фьюри", — сказал Фьюри в интервью talkSPORT.

Потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше из Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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