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На Евро-2020 разгорелся международный скандал: провокационный баннер перед стартом турнира

На Евро-2020 разгорелся международный скандал: провокационный баннер перед стартом турнира

Associated Press

Ультраправая итальянская группировка вывесила полотно с надписью "Турция - не Европа".

Чемпионат Европы по футболу-2020 начался с политического скандала. Утром в день матча открытия турнира между сборными Турции и Италии перед входом на "Стадио Олимпико" появился провокационный баннер "Турция - не Европа".

Об этом сообщает организация FARE, которая борется с расизмом и дискриминацией.

Отмечается, что скандальное полотно вывесили представители ультраправой итальянской группировки.

"Футбол - это любовь, а не ненависть! Остерегайтесь крайне правых политических интервенций в течение следующего месяца", - говорится в посте FARE в Twitter.

Как сообщал ТСН Проспорт, в стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила национальную команду Турции.

  • Италия и Турция выступают в группе А, где их соперниками также являются Уэльс и Швейцария, которые 12 июня расписали ничью в боевом поединке.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.