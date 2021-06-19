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На Евро-2020: журналистка взорвала Сеть, повторив знаменитый трюк Шерон Стоун из "Основного инстинкта" (видео)

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На Евро-2020: журналистка взорвала Сеть, повторив знаменитый трюк Шерон Стоун из "Основного инстинкта" (видео)

Associated Press

Работница СМИ блестяще отработала в студии во время Евро-2020.

Итальянская журналистка Паола Феррари стала звездой Сети после своих действий, которые фанаты сравнили со знаменитым трюком американской актрисы Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

Во время программы, посвященной Евро-2020 на Rai 1, 60-летняя сотрудница канала эффектно повторила поступок звезды Голливуда в популярном блокбастере.

Позже Паола с юмором прокомментировала свои действия. "В этом эпизоде VAR использовался больше, чем на играх Чемпионата Европы", - сказала Паола.

  • Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
  • Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.