На Евро-2020: журналистка взорвала Сеть, повторив знаменитый трюк Шерон Стоун из "Основного инстинкта" (видео)

Работница СМИ блестяще отработала в студии во время Евро-2020.

Итальянская журналистка Паола Феррари стала звездой Сети после своих действий, которые фанаты сравнили со знаменитым трюком американской актрисы Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт".

Во время программы, посвященной Евро-2020 на Rai 1, 60-летняя сотрудница канала эффектно повторила поступок звезды Голливуда в популярном блокбастере.

Paola Ferrari.

60 anni.

Guarda in camera, vede che è inquadrata

Apre e poi chiude le gambe.

Rai. Di tutto, di più. #EURO2020

pic.twitter.com/5siAWko96s — Richi - Smoking Bianco (@musagete10) June 15, 2021

Позже Паола с юмором прокомментировала свои действия. "В этом эпизоде VAR использовался больше, чем на играх Чемпионата Европы", - сказала Паола.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку