На финише опередил россиян: украинский легкоатлет стал двукратным чемпионом Паралимпиады-2024

Украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в Париже в беге на 200-метровке (класс Т35).

Цветов показал результат 23,19 секунды. На финише он опередил двух "нейтральных" параатлетов с российскими паспортами – Дмитрия Сафронова (23,78 секунды) и Артема Калашяна (23,88 секунды).

Еще один украинец Иван Тетюхин занял пятое место, преодолев дистанцию за 24,87 секунды.

Для Цветова это уже второе "золото" на Играх в Париже. Ранее он триумфовал в беге на 100 метров, после чего отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале почета.

Игорь теперь имеет в своем активе шесть медалей на Паралимпиадах: четыре золотые и две серебряные. В Рио-2016 он стал чемпионом в беге на 100 и 200 метров, а в Токио-2020 завоевал два "серебра".

Победа Цветова – 17-е "золото" Украины на Паралимпиаде-2024. На данный момент в копилке "сине-желтых" уже 68 медалей: 17 золотых, 23 серебряные и 28 бронзовых.

Украина занимает восьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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