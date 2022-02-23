На фоне эскалации российской агрессии: Украине запретили принимать международные матчи по гандболу

На фоне эскалации российской агрессии: Украине запретили принимать международные матчи по гандболу

Поединки "Мотора" и женской сборной Украины были перенесены с территории нашей страны.

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение о переносе домашних матчей запорожского "Мотора" в Лиге чемпионов, а также в поединка женской сборной Украины в отборе на Евро-2022.

Причиной тому является эскалация военной агрессии Российской Федерации против Украины. В настоящее время EHF считает невозможным проведение международных матчей на территории Украины.

Домашние поединки "Мотора" против ПСЖ и "Барселоны" перенесены в словацкий Прешов. Поединки пройдут 1 и 3 марта соответственно.

В свою очередь, обе игры женской сборной Украины против Чехии в отборе на Чемпионат Европы-2022 состоятся 4 и 5 марта на арене чешской команды. Первоначально поединки были запланированы на 2 и 5 марта.

Решение о матчах мужской сборной Украины против Финляндии в первом раунде плей-офф отбора на Чемпионат мира-2023, запланированных на 16 и 20 марта, будет принято позже.

Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение о переносе матча квалификации в Чемпионат мира-2023 между сборными Украины и Испании.

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