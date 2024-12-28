На фоне фиаско в отборе на Евробаскет-2025: сборная Украины уволила главного тренера

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) прекратила сотрудничество с главным тренером мужской сборной Украины Виталием Степановским.

Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.

Решение о завершении сотрудничества было принято членами исполкома ФБУ на своем голосовании 28 декабря.

Главной причиной этого стал неудовлетворительный результат выступлений мужской сборной Украины в квалификации к Евробаскету-2025, где национальная команда потерпела 4 поражения в 4 поединках.

Степановский возглавил национальную команду в апреле 2023 года. Под его руководством сборная Украины сыграла восемь официальных матчей, в которых одержала две победы.

Имя нового главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, в отборе на чемпионат Европы-2025 украинские баскетболисты уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды проиграли Израилю (73:86, 75:88).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, которые одержали по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

Заключительные матчи квалификации на Евробаскет-2025 сборная Украины сыграет в начале следующего года против Словении (21 февраля) и Португалии (24 февраля). На чемпионат Европы из группы, где выступают "сине-желтые", выйдут три лучшие команды.

Сборная Украины сохраняет шансы попасть на континентальное первенство: для этого нашей команде нужно в последних матчах побеждать словенцев и португальцев и надеяться, что Израиль обыграет Португалию. При таких раскладах украинцы смогут опередить португальцев в борьбе за третье место.

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