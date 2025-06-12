На фоне конфликта с Левандовски: главный тренер сборной Польши ушел в отставку

Михал Пробеж / © Associated Press

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Михал Пробеж покинул пост главного тренера сборной Польши по футболу на фоне конфликта со звездным нападающим "Барселоны" Робертом Левандовски.

Об этом Польский футбольный союз сообщил на своем официальном сайте.

Ранее Левандовски на своей странице в Instagram объявил, что отказывается играть за национальную команду, пока ее главным тренером будет оставаться Пробеж.

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"Я пришел к выводу, что в нынешней ситуации лучшим решением для добра национальной сборной будет моя отставка с поста главного тренера. Выполнение этой функции было исполнением моих профессиональных мечтаний самой большой честью в жизни.

Спасибо всем своим сотрудникам, работникам сборной, президенту и правлению за доверие. Благодарю, конечно, футболистов, с которыми имел честь работать.

Желаю вам всем успеха, ведь сборная – это наше общее национальное достояние. И отдельная благодарность болельщикам – вы были с нами всегда – в хорошие и плохие времена", – прокомментировал свою отставку Пробеж.

Отметим, что Левандовски не прибыл на июньский сбор национальной команды, сославшись на моральную усталость после клубного сезона. В ответ Пробеж решил отобрать у него капитанскую повязку и отдать ее Петру Зелинскому.

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На счету Роберта 157 матчей за сборную Польши, в которых он забил 84 гола.

После трех сыгранных матчей в отборе на ЧМ-2026 поляки с 6 очками занимают третье место в группе G. "Кадра" на старте квалификации победила Литву (1:0) и Мальту (2:0), а затем проиграла Финляндии (1:2).

Текущее турнирное положение в группе G: Финляндия (7 очков, 4 матча), Нидерланды (6, 2), Польша (6, 3), Литва (2, 3), Мальта (1, 4).

Следующий поединок в квалификации на Мундиаль сборная Польши сыграет 4 сентября на выезде против Нидерландов.

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Напомним, Пробеж возглавил польскую сборную в сентябре 2023 года, заменив португальца Фернанду Сантуша. На Евро-2024 поляки не вышли из группы, набрав одно очко – проиграли Нидерландам и Австрии, а также сыграли вничью с Францией.