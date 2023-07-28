На фоне скандала с дисквалификацией: МОК предоставил Харлан лицензию на Олимпиаду-2024

Украинская фехтовальщица получила право выступить на Играх в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил украинской саблистке Ольге Харлан лицензию на Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году в Париже.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ольга Харлан решением МОК квалифицирована к участию в Олимпиаде. Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат.

Продолжается работа относительно снятия "черной карточки" для дальнейших соревнований Ольги и недопущения аналогичных ситуаций в других видах спорта. Слава Украине!", – написал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ по фехтованию. ТСН.ua собрал все подробности этого скандала.

Напомним, Ольга в видеообращении эмоционально прокомментировала скандал с дисквалификацией.

Скандал с Харлан и россиянкой: МОК не смолчал

Читайте также:

"Сохранила честь": Владимир Кличко мощно отреагировал на скандал с дисквалификацией Харлан

"Провокация": министр спорта прокомментировал дисквалификацию Харлан за отказ пожать руку россиянке

"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию