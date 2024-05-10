На фоне украинского флага: Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с Камбососом (видео)

Уже 12 мая Василий будет боксировать с австралийцем за пояс IBF в легком весе.
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос провели открытую тренировку накануне их титульного боя.
Украинский боксер на публике показал свою технику, отработав удары по мячику, привязанному к кепке сине-желтого цвета. К слову, все это происходило на фоне развернутого флага Украины.
Легенд был возвращен #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/2JlsN1otHy— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024
Австралиец также продемонстрировал фанатам свои способности, активно побоксировав с тенью.
Home turf— Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2024
@GeorgeKambosos является ходатайством для путешествия. #LomaKambosos | MAY 11 | @ESPN pic.twitter.com/rEU0MdW0Qj
Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.
Камбосос в своем последнем бою в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.
Всего на счету 36-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.
Ранее сообщалось, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры.
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