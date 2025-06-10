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На фронте погиб украинский футбольный арбитр
Василий Гандзий отдал свою жизнь в борьбе против российских оккупантов.
На войне против российских захватчиков погиб украинский футбольный арбитр Василий Гандзий.
Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Отмечается, что 43-летний Гандзий, который был арбитром Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдателем арбитража, погиб на фронте 2 июня.
Гандзий – воспитанник футбольной СДЮСШ "Смена" (Киев), позже он работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а позже стал наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где достойно и профессионально представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей города Киева.
Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия.
Прощание с ним состоится 10 июня в 13:15 по адресу ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Похороны – в 15:15 на Лесном кладбище.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.