На фронте погиб украинский футбольный арбитр

Василий Гандий / © УАФ

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На войне против российских захватчиков погиб украинский футбольный арбитр Василий Гандзий.

Трагическую новость сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Отмечается, что 43-летний Гандзий, который был арбитром Коллегии футбольных арбитров города Киева, наблюдателем арбитража, погиб на фронте 2 июня.

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Гандзий – воспитанник футбольной СДЮСШ "Смена" (Киев), позже он работал арбитром на матчах ДЮФЛ, а позже стал наблюдателем арбитража ДЮФЛ, где достойно и профессионально представлял Коллегию футбольных арбитров и наблюдателей города Киева.

Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Василия.

Прощание с ним состоится 10 июня в 13:15 по адресу ул. Новогоспитальная, 16 (морг военного госпиталя). Похороны – в 15:15 на Лесном кладбище.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины по прыжкам в воду Никита Козубенко.

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