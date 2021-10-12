На футбол с сертификатом или отрицательным тестом: кто может попасть на "Арену Львов" на матч сборной

На футбол с сертификатом или отрицательным тестом: кто может попасть на "Арену Львов" на матч сборной

На стадионе доступно только 23 тысячи мест.

Сегодня вечером на "Арене Львов" в отборочном матче к Чемпионату мира-2022 украинская сборная будет принимать сборную Боснии и Герцеговины, но попасть на матч смогут не все желающие.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.

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Большого футбола во Львове не было больше года, а потому болельщики изрядно соскучились по игре. Правда, из-за роста заболеваемости коронавирусом посмотреть вживую футбол смогут только 23 тысячи фанов — это две трети стадиона.

Кроме того, пустят на стадион только болельщиков с сертификатом о полной вакцинации или отрицательным тестом. На входе будут проверять билет, удостоверение личности, наличие сертификата или теста. Эти ограничения не касаются детей до 18 лет.

"Каждый болельщик должен иметь, кроме билета, удостоверения личности и тест. Тест сдан за 72 часа. Или это должен быть паспорт вакцинации. На входе будут стоять три амбулатории, которые будут обеспечивать работу именно таких тестов. Поэтому их можно будет сделать на месте. Такой тест будет стоить 300 гривен для всех болельщиков", — рассказала директор арены Ольга Манько.

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Из-за усиленного контроля болельщиков просят прийти заблаговременно — за 2 часа до начала матча, чтобы не создавать очередей.

Напомним, Львовская область сейчас находится в "оранжевой" зоне. В самом Львове рекомендовали ограничить развлекательные мероприятия. Кроме того, школьники 5-11 классов, а также Внешкольное и досуга переходят на недельное дистанционное обучение. После этого неделю каникул. Также в городе приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах. Новые правила карантина начнут действовать от 18 октября.

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