На футбольном матче произошла давка: многие погибших и сотни пострадавших (фото)

В Сальвадоре на футбольном матче произошла сильная давка, в результате чего на стадионе погибли люди и сотни людей получили серьезные ранения.

Об этом сообщает издание Sporting News.

Произошел инцидент на стадионе "Монументаль Эстадио Кускатлан" в столице государства — Сан-Сальвадоре, где должен был состояться матч между командами "Альянц" и ФАС.

Вдруг там началась сильная давка, в результате чего 12 человек погибли от полученных травм, а еще сотни попали в больницу с ранениями разной степени тяжести. Есть среди них дети.

В Сальвадоре на футбольном матче произошла давка / Фото: Associated Press

Матч сразу же отменили, а игроки футбольных команд стали помогать болельщикам выбираться из давки.

Местные правоохранители сделали заявление, что уже приступили к расследованию трагедии и сотрудничают одновременно с обеими футбольными командами. Одной из причин давки стало то, как отмечают в органах, что фанаты сбили входные ворота на стадион. Это и привело к тяжелым последствиям, в результате чего пострадали сотни людей.

Напомним, поединок между двумя индонезийскими командами завершился столкновениями между болельщиками, полиция применила слезоточивый газ. В давке пострадали три сотни человек, из которых более 120 погибли.

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