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На голых кулаках: Беринчик показал, как готовится к битве с "Русским молотом" (видео)

На голых кулаках: Беринчик показал, как готовится к битве с "Русским молотом" (видео)

instagram.com/berinchyk

Скоро украинский боксер проведет поединок против бывшего бойца ММА.

Украинский боксер Денис Беринчик продолжает активно готовиться к кулачному поединку с бойцом смешанных единоборств российского происхождения Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот".

33-летний украинец выложил в Instagram видео спарринга во время тренировки и добавил подпись: "Тяжелая работа продолжается".

Бой между Беринчик и Лобовым должен состояться 24 июля в Украине. Сначала их дуэль была запланирована на 19 июня, но Денис получил травму, из-за чего поединок пришлось перенести. В соцсетях Беринчик попросил прощения у болельщиков, которых заставил ждать.

  • Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
  • Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
  • После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
  • Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Беринчик "разнес" Федерацию MMA Украины за взятки.