На голых кулаках: Беринчик показал, как готовится к битве с "Русским молотом" (видео)

На голых кулаках: Беринчик показал, как готовится к битве с "Русским молотом" (видео)

Скоро украинский боксер проведет поединок против бывшего бойца ММА.

Украинский боксер Денис Беринчик продолжает активно готовиться к кулачному поединку с бойцом смешанных единоборств российского происхождения Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот".

33-летний украинец выложил в Instagram видео спарринга во время тренировки и добавил подпись: "Тяжелая работа продолжается".

Бой между Беринчик и Лобовым должен состояться 24 июля в Украине. Сначала их дуэль была запланирована на 19 июня, но Денис получил травму, из-за чего поединок пришлось перенести. В соцсетях Беринчик попросил прощения у болельщиков, которых заставил ждать.

Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.

Лобову после над чилийцем Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.

на возможный поединок по правилам кулачных боев. После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.

Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Беринчик "разнес" Федерацию MMA Украины за взятки.

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