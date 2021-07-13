На голых кулаках: Беринчик показал, как готовится к битве с "Русским молотом" (видео)

Скоро украинский боксер проведет поединок против бывшего бойца ММА.
Украинский боксер Денис Беринчик продолжает активно готовиться к кулачному поединку с бойцом смешанных единоборств российского происхождения Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот".
33-летний украинец выложил в Instagram видео спарринга во время тренировки и добавил подпись: "Тяжелая работа продолжается".
Бой между Беринчик и Лобовым должен состояться 24 июля в Украине. Сначала их дуэль была запланирована на 19 июня, но Денис получил травму, из-за чего поединок пришлось перенести. В соцсетях Беринчик попросил прощения у болельщиков, которых заставил ждать.
- Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
- Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
- После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
- Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Беринчик "разнес" Федерацию MMA Украины за взятки.