На грани дозволенного: шикарная невеста Роналду засветила объемную грудь в эффектном купальнике

Кадр на миллион лайков.
Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, продемонстрировала шикарную фигуру в стильном купальнике.
Девушка поделилась в Instagram снимком, на котором она позировала перед камерой в эффектном наряде от итальянского производителя пляжной одежды effek.
Всего за два часа фото Родригес успело собрать более миллиона лайков пользователей соцсети.
Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.
- Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.
- Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.
- А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду блеснула шикарной фигурой.