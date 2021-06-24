На грани дозволенного: шикарная невеста Роналду засветила объемную грудь в эффектном купальнике

На грани дозволенного: шикарная невеста Роналду засветила объемную грудь в эффектном купальнике

Кадр на миллион лайков.

Джорджина Родригес, невеста португальской звезды футбола Криштиану Роналду, продемонстрировала шикарную фигуру в стильном купальнике.

Девушка поделилась в Instagram снимком, на котором она позировала перед камерой в эффектном наряде от итальянского производителя пляжной одежды effek.

Associated Press

Всего за два часа фото Родригес успело собрать более миллиона лайков пользователей соцсети.

Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017-го у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео , от суррогатной матери.

и , от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, невеста Роналду блеснула шикарной фигурой.

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