"На границе игрока забрали в ТЦК": двое украинских волейболистов не вернулись из Бельгии после матча

Как минимум два игрока волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после матча Кубка вызова против "Менена", который состоялся в Бельгии.

Как сообщает Tribuna.com, в Украину точно не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. По другим данным, таких игроков трое.

Оробко в комментарии Tribuna.com уже объяснил свое решение не возвращаться в Украину после заграничного матча. В клубе эту ситуацию пока не комментируют.

"Когда мы ехали на еврокубковую игру в Бельгию, на границе нашего ключевого игрока забрали в ТЦК, клуб не смог ничего сделать. Сейчас он на учениях, хотя руководство рассказывало, что у него все хорошо и он дома. До этой поездки мы ездили на матчи на Фарерские острова, где этот игрок сказал, что не поедет, поскольку у него проблемы с военными документами, но руководство уверяло, что все будет хорошо, а после возвращения этот вопрос уладят.

Игрок имел свои предрассудки, что будут проблемы на границе, и отказался ехать, после чего руководство без предупреждения о последствиях его оштрафовало на немалую сумму. В конечном итоге он оказался прав…

Позже в Польше на остановке к нам не вернулся еще один ключевой игрок, и мы поняли, что нормального тренировочного процесса и высоких достижений в чемпионате и еврокубках не будет, а у клуба будут проблемы с выездом и, возможно, еще серьезнее. И все же мы решили сыграть еврокубковый матч. После игры руководство клуба забрало наши загранпаспорта и просто исчезло. Поскольку это наш личный и самый важный документ, который никто не имеет права присваивать, мы с напарником пошли в полицию и заявили о похищении паспортов. Нам не смогли ничем помочь, кроме того, что дали бумаги, подтверждающие, что у нас нет загранпаспортов.

Подытоживая, на это решение повлияло бездействие клуба, который уверял, что все хорошо. Кража наших паспортов и отсутствие главных игроков, проблемы с проживанием в Решетиловке из-за постоянных отключений света в холодное время и много других. Также у меня есть спортивное гражданство Польши, и в Украине выступал как легионер, и мне лучше найти клуб в Европе, чем возвращаться в Решетиловку. В Украину вернусь обязательно в ближайшем будущем", – сказал Оробко.

Ранее сообщалось, что футболистов "СК Полтава" перед матчем доставили в ТЦК.

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