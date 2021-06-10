"На груди классная карта, думаю она понравилась всем": что говорят футболисты сборной Украины перед Евро-2020

Недавно они впервые потренировались на официальной тренировочный базе в Румынии перед стартом турнира.

Сборная Украины продолжает подготовку к Чемпионату Европы-2020.

Так, подопечные Андрея Шевченко впервые опробовали газон стадиона "Волунтари" в Румынии, который является официальной тренировочной базой "сине-желтых" на континентальном первенстве, передает УАФ.

Отмечается, что после дня переезда занятие имело втягивающий характер. Игроки украинской команды сосредоточились на беговой работе и на отдельных упражнениях. Интересно, что за подготовкой сборной Украины из-за забора наблюдал бывший футболист "Динамо" Флорин Чернат, который сейчас является спортивным директором клуба "Волунтари".

УАФ

Отдельно оценила и наша команда газон стадиона, который без преувеличения, в идеальном состоянии. Главный тренер Андрей Шевченко и один из его ассистентов Александр Шовковский перед началом тренировки, выдерживая социальную дистанцию, поблагодарили с поля бывшего одноклубника за поддержку и качественную поляну.

Интересно, что принял участие в тренировке и сам Шевченко.

УАФ

Позже, несколько игроков сборной Украины рассказали о подготовке команды. А кое-кто сделал это даже в перерыве между упражнениями, как вот защитник Александр Караваев.

"Есть небольшое переживание, потому что впереди не просто официальные игры, а чемпионат Европы. Ты чувствуешь ответственность. Хочется, чтобы вся команда себя проявила, показала максимум своих возможностей. Нужно как можно лучше подготовиться, разобрать свои прошлые игры, не повторять предыдущих ошибок и переносить в матчи хорошие моменты, которые у нас были. Конечно, также хочется достичь результата.

Где-то в подсознании ты переживаешь. Однако, думаю, через один-два дня втянемся и будем полностью сосредоточены непосредственно на игре ", — отметил он.

Своими мыслями перед поединками на Евро-2020 поделились также Виталий Миколенко и Тарас Степаненко.

"Думаю, это правильно, что нас собрали ранее, сезон закончился у разных команд в разные сроки. Но сейчас мы на одном уровне физической подготовки. Думаю, мы будем на пике в первой игре. Нидерланды — очень сильная команда, мы играли против юношеских сборных этой страны. это были команды с прекрасными игроками, всегда сложно противостоять им. Мои физические кондиции отличные, относительно морального состояния — присутствует некоторое волнение, ведь для меня это первое Евро. Первая игра всегда вызывает волнение", — рассказал Миколенко.

А вот, собственно, что думает о предстоящем турнире Степаненко. Он рассказал о тренировках, фаворитах на предстоящем турнире, об Андрее Шевченко-тренере, а также поделился мыслями о новой форме.

"Мы проделали большую работу в Украине. Она была направлена больше на то, чтобы привести всех к одинаковым кондициям, подтянуть физическое состояние. У кого было больше отдыха, у кого — меньше. В Бухаресте целенаправленно готовимся к первому матчу. На это и были направлена наша тренировка.

Ежегодно практически одни и те же фавориты. Есть очень серьезная группа с Германией, Португалией, Венгрией и Францией. У Испании есть определенные проблемы... Фавориты в общем те же. Надеюсь, будут сюрпризы. Будем стараться создать их.

Трудно, когда твой босс — игрок, который стал тренером. Ты уважаешь его по-другому. Как игрок он лидер и легенда в Украине. Как тренер он имеет большие амбиции, придерживается строгой дисциплины. Он всегда хочет побеждать, безразлично, с кем мы играем.

Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо", — подытожил Степаненко.

Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня — 11 июля 2021 года.

Ранее рассказывалось о том, что Андрей Шевченко назвал главное оружие своей команды в стартовом матче континентального первенства против Нидерландов.

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