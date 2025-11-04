"На хамство и ложь буду отвечать жестко": Суркис определился с будущим Шовковского в "Динамо"

Игорь Суркис и Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил работу Александра Шовковского на посту главного тренера команды.

"Когда Шовковский был на пике - его готовы были носить на руках. В прошлом году он выиграл чемпионат – его обожали. А сегодня он плохой. Бывшие великие футболисты, полупьяницы, которые уже не играют, дают интервью, рассказывают, что тренера нужно снимать или не снимать. Но решать это не им.

Если потребуется – я сам приму решение. Я вижу, как работает Шовковский. Вижу, как он прогрессирует как тренер и набирается опыта. Непростая ситуация, да. Может быть, мы не можем сегодня усилить ему команду так, как хотелось бы. Но он работает с теми, кто есть. Но, поверьте, если бы мы захотели собрать команду из иностранцев, даже нигерийцев, мы бы это сделали. Мы бы пригласили 5-6 нигерийских игроков – и они приехали бы к нам. Но это совсем другая история. На сегодняшний день я уверен в Шовковском и доверяю ему", – цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".

Также Суркис опроверг слухи о возможном увольнении Шовковского.

"Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жестко. Пусть пишут что хотят - я сам буду принимать решение относительно тренера. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие. Надо, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет – конечно, станет вопрос о смене тренера. Но я уверен: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы ему всячески содействовать в этом, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не достаточно утешительны.

Тот футбол, в который он хочет играть, требует дополнительного усиления команды – и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре – однозначно усилили наш состав, добавив здоровую конкуренцию. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

На сегодняшний день главное – это победа для нашей страны. Надо очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, которое мы видели во Львове, – я откровенно скажу: это бесполезно, и заниматься этим вообще не хочется", – сказал президент столичного клуба.

Ранее сообщалось, что Суркис ответил генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину после судейского скандала в Классическом.

Напомним, Шовковский возглавил "Динамо" в конце 2023 после ухода из клуба Мирчи Луческу. В прошлом сезоне "бело-синие" стали чемпионами Украины и дошли до финала Кубка Украины.

В этом сезоне киевляне сейчас занимают второе место в турнирной таблице УПЛ, отстав от "Шахтера" на 4 очка после поражения (1:3) в очном матче.

В то же время "Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины, одержав волевую победу (2:1) и выйдя в четвертьфинал.

Следующий поединок команда Шовковского проведет 6 ноября с боснийским "Зриньски" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги конференций, где пока "бело-синим" не удалось набрать ни одного очка.

После этого киевляне 9 ноября будут принимать черкасский ЛНЗ в матче чемпионата Украины.