На Херсонщине метко анонсировали матч России на Евро-2020: фото разлетелось по Сети

В Скадовске болельщиков приглашают смотреть поединок "Бельгия - Оккупанты".

Один из баров Скадовска представил необычное расписание трансляций матчей Чемпионата Европы по футболу-2020. На афише, где указана дата и время игр, сборная России была заменена словом "Оккупанты".

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Следовательно, первый матч российской команды против бельгийцев был анонсирован как "Бельгия - Оккупанты". Фото стало вирусным в Сети и вызвало активную реакцию фанатов, которые убеждены, что именно под таким названием россияне и должны играть на турнире.

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Ранее сообщалось, что во Львове бесплатно будут наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.

Поединок Бельгия - Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи - в 22:00.

Бельгия и Россия выступают в группе В, где их соперниками также являются Дания и Финляндия. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Сборная Украины на Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.

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