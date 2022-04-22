На Херсонщине оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе

На Херсонщине оккупанты убили украинского призера чемпионата Европы по пулевой стрельбе

Вице-чемпион Европы-2013 по пулевой стрельбе Иван Бидняк погиб, защищая Украину от российских захватчиков.

Спортсмен отдал жизнь 20 апреля во время ожесточенных боев в Бариславском районе Херсонской области.

Об этом сообщает Facebook отделение Национального олимпийского комитета во Львовской области.

Он был мастером спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе, неоднократным чемпионом и призером чемпионатов Европы. Проживал в городе Марганец.

В начале полномасштабного вторжения российских войск Бидняк находился в Европе, но вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ.

"Иван родом из Днепропетровской области. Когда началось широкомасштабное наступление, он вернулся с работы в Европе и вступил в ряды ВСУ. Погиб от вражеской пули, выполняя боевое задание", - сообщил близкий друг Бидняка.

36-летний Бедняк выступал в составе сборной Украины на чемпионатах мира и Европы. В 2012 году на ЧМ по пулевой стрельбе он занял 7-е место и завоевал для Украины первую лицензию на Олимпийские игры-2012.

В 2013 году Бедняк выиграл "серебро" на чемпионате Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. В командном турнире он завоевал "бронзу" вместе с Романом Бондаруком и Александром Петривым.

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов.

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