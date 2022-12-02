На катарском телевидении жестко затроллили сборную Германии после вылета из ЧМ-2022: позорное видео

В стране-хозяйке злорадствуют, что Бундестим не смогла пробиться в плей-офф.

В эфире одного из катарских телеканалов решили высмеять сборную Германии, которая сенсационно осталась за бортом чемпионата мира-2022 по футболу после группового раунда Мундиаля.

Присутствовавшие в студии мужчины демонстративно прикрыли рты одной рукой, а другой помахали "до свидания" немцам, не сумевшим выйти в плей-офф.

Таким образом, на местном телевидении посмеялись над немецкой командой, которая перед матчем стартового тура мирового первенства против Японии провела акцию протеста на фоне скандального запрета ФИФА использовать повязки с надписью "OneLove" в поддержку ЛГБТ-сообщества во время поединков ЧМ-2022.

محللين برنامج المجلس بعد خروج ألمانيا pic.twitter.com/M87KeE5Htz — شؤون قطرنا (@Qattar_Affairs) December 2, 2022

Отметим, что сборная Германии набрала 4 очка на групповом этапе нынешнего Мундиаля и заняла третье место в своем квартете, пропустив в плей-офф Японию (6 баллов) и Испанию (4 пункта). "Красная фурия" опередила немцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, Катару только и остается, что позорно смеяться над кем-то другим, ведь похвастаться хорошими выступлениями своей сборной страна-хозяйка не может. Катарцы проиграли все три матча против Эквадора, Сенегала и Нидерландов, заняв последнюю строчку в группе.

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