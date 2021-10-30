На классе: "Шахтер" в Киеве разбил "Десну" и продолжил погоню за "Динамо"

На классе: "Шахтер" в Киеве разбил "Десну" и продолжил погоню за "Динамо"

"Горняки" одержали уверенную победу в УПЛ перед еврокубковым вояжем в Мадрид.

Донецкий "Шахтер" разгромил черниговскую "Десну" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги. Центральный поединок тура на столичном "Олимпийском" закончился счётом 4:1 .

Хозяева сумели быстро выйти вперед - на 8-й минуте Манор Соломон замкнул прострел Додо. На 23-й минуте нападающий черниговцев Денис Безбородько восстановил паритет, но это был только локальный успех.

На 27-й минуте Георгий Судаков ударом из-за пределов штрафной снова вывел "горняков" вперед. А во втором тайме гостей забитыми мячами добили Тете и Фернандо - бразильцы забили на 62-й и 63-й минутах соответственно.

"Шахтер" (32 балла) идет вторым в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на три пункта. Сегодня киевляне на выезде обыграли "Мариуполь" . "Десна" (18 очков) осталась на 9-й строчке.

. "Десна" (18 очков) осталась на 9-й строчке. В 14-м туре УПЛ "горняки" 7 ноября в гостях сыграют с "Колосом", а подопечные Александра Рябоконя в тот же день проведут гостевой поединок со "Львовом". Перед этим "Шахтер" 3 ноября в Мадриде встретится с "Реалом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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