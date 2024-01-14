На кону будет чемпионский пояс: стала известна дата следующего боя Ломаченко

Стали известны детали следующего боя экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По информации ESPN, в предстоящем поединке украинский боксер выйдет в ринг против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе австралийца Джорджа Камбососа.

Поединок между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая в Австралии. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

✅️CONFIRMED. ESPN будет полностью подтвержден, что Василия Ломаченко был помещен George Kambosos для vacante IBF Сильное место на 12 мая в Australia. pic.twitter.com/Y3JWQOKUSD — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) January 14, 2024

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что бой Ломаченко против Камбососа состоится в апреле 2024 года.

Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года, когда единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO.

В своем последнем бою Камбосос в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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