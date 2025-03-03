"На кону – бутерброд с двумя кусками колбасы": Лебига вызвал на бой Усика (видео)

Известный украинский блогер Михаил Лебига вызвал на спарринг чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Во время благотворительного стрим-марафона в Twitch Лебига записал видеообращение к Усику, надев его боксерские перчатки.

По его словам, победитель боя получит вознаграждение – бутерброд с двумя кусками колбасы.

"Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. Драться будем за... кто выиграет в нашем поединке – забирает бутерброд с двумя кусками колбасы. Есть или не есть? Жду ответа", – сказал Лебига.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец остается непобедимым на профессиональном ринге.

Ранее Усик изъявил желание провести объединительный поединок с британцем Даниэлем Дюбуа, который сейчас владеет поясом IBF.

Для Александра это шанс стать трехкратным абсолютным чемпионом. В мае 2024 года он стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, когда в первом бою победил британца Тайсона Фьюри.

Летом 2024-го Усик был вынужден отказаться от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа. Он уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Впервые в карьере Усик завоевал звание "абсолюта" в 2018 году, победив россиянина Мурата Гассиева в объединительном поединке в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг).

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