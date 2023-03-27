На Кубке мира по фехтованию Украине запретили устроить акцию против возвращения россиян и белорусов

Во время Кубка мира по фехтованию на шпагах в китайском Нанкине представители Международной федерации фехтования (FIE) помешали сборной Украины выразить протест против возвращения к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Так, представители FIE не разрешили украинским спортсменкам сфотографироваться с баннером "Ангелы спорта", на котором было указано количество спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинки собирались вывесить баннер на трибунах, чтобы обратить внимание мира к страшным событиям в нашей стране. Однако организаторы соревнований помешали намерениям наших спортсменок.

Более того, перед каждой схваткой судьи тщательно проверяли, чтобы никто не имел в своей экипировке никаких атрибутов несогласия с решением FIE допустить к соревнованиям фехтовальщиков стран-агрессоров.

"Идея заключалась в том, что мы вывесим баннер на трибунах, чтобы осветить события в Украине, что Россия сделала и делает с нашими страной и людьми. Нам не дали этого сделать.

Более того, у нас были наклейки на масках, что мы не согласны с решением FIE, которые мы также раздали всем спортсменам, солидарным с нами. Нас тоже попросили это отклеить. Перед каждым боем судьи тщательно проверяли, сделали ли мы это. Возле нас также всегда были рядом охранники – наверное, следили, чтобы мы не устраивали никаких акций", – рассказала чемпионка Европы по фехтованию Влада Харькова в интервью Суспильне Спорт.

"Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соревноваться? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?", – прокомментировала ситуацию член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева.

⚡️❌Сегодня во время Кубка мира в китайском Нанкине наши шпажистки хотели сфотографироваться с баннером «Ангелы спорта», показав, сколько украинских спортсменов убила россия. Однако представители FIE – International Fencing Federation не позволили это сделать. «Вы говорите, что политике не место в спорте? – спрашивает участница соревнований, член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева. — Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии? #fencingUA #fencing #фехтование #Украина #Украина #шпага #FIEdecision #idontagree #BoycottRussianSport #StandWithUkraine #russiaisaterroriststate #FIEWorldCup Опубликовано Национальная федерация фехтования Украины Воскресенье, 26 марта 2023 г.

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию по женской рапире, который был запланирован на начало мая 2023 года.

Президиум федерации фехтования Украины принял решение, что наши спортсмены будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

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