На матче АПЛ стюарды забрали у известного журналиста флаг Украины: подробности скандала

Эндрю Тодос

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На матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 между "Ипсвичем" и "Брентфордом" стюарды забрали у известного журналиста и блогера Эндрю Тодоса флаг Украины.

Об этом Тодос сообщил в соцсети X.

"Позорные сцены от стюардов "Ипсвича". У нас забрали обычный флаг Украины, потому что он "политический". Якобы вернут потом.

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Не дай бог "Ипсвичу" подписать украинца или Балтачи приехать в гости (Сергей Балтача – украинский футболист, выступавший за "Ипсвич" с 1988 по 1990 год – прим.).

Неважно, что у "Брентфорда" есть украинский игрок", – написал Тодос.

Отметим, что в составе "Брентфорда" весь матч отыграл украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Несмотря на отобранный флаг, Тодос нашел выход из ситуации и во время матча открыл изображение с сине-желтым флагом на телефоне.

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После матча Эндрю все же забрал украинский флаг и сфотографировался с ним на принимавшем поединок стадионе "Портман Роуд".

Также он в комментарии Tribuna.com подробнее рассказал историю своего общения со стюардами.

"На входе в выездной сектор стюарды проводили поиск по сумкам. В моей небольшой был, в частности, флаг Украины. Работница посмотрела на него и спросила, есть ли у него бирка касательно противопожарной безопасности – по поводу этого у них есть какой-то протокол.

И тогда она увидела, что это как раз украинский флаг. Тогда она говорит об этом, позвала старшего стюарда. Та пришла, уточнила, флаг ли Украины это, написано ли там на нем что-то. Я говорю: "Нет". А она говорит: "Он политический". Я говорю: "Как он политический? "У Брентфорда есть игрок из Украины". А она в ответ, что кто-то, имя не назвала, говорит, что он может быть политическим.

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Они дальше еще о той бирке говорили. Если бы они только о ней говорили, что без нее его нельзя занести, тогда я бы об этом даже не упоминал. Не было бы проблем. Но из-за того, что они говорили, что он "политический", я должен об этом вспоминать, потому что это очень неприятно.

Я не хотел спорить, потому что не имел энергии на это, драку начинать со стюардками, которые сами не знают, что к чему, и несут глупости.

Потом она говорила: "Ты можешь его забрать, просто не вешай его нигде". Я говорю: "Слушай, я не могу даже его повесить, потому что его не за что цеплять. Я просто повесил бы его на шею после матча". Но через 10 секунд после того она сказала: "Я подумала, я уже один какой-то другой флаг забрала, так что и этот заберу – после матча приди ко мне, я здесь буду стоять, и забери свой".

После матча я как раз забрал у нее флаг без проблем, тогда зашел назад в нижний сектор, сделал фотку и ушел.

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Но я видел, что как раз после матча какой-то другой мужчина в нижнем секторе имел флаг Украины. Остальные имели флаги, флаг Нидерландов, флаг Ирландии. Я не знаю, имели ли они ту же бирку. Из того, что я видел, не было никаких бирок. Они могли быть малы, но все-таки ничего там не видел", – рассказал Тодос.

Позже директор по медиа и коммуникациям "Ипсвича" Маркус Нэш в комментарии Tribuna.com объяснил, почему Тодосу помешали пронести украинский флаг на матч.

"Мы хотели бы четко заявить, что это была ошибка в суждении стюарда. Этого не должно было произойти.

"Ипсвич Таун" ранее выражал свою поддержку народу Украины, и это отдельное заблуждение никоим образом не отражает позицию клуба. Мы дадим дальнейшие рекомендации и обучение, чтобы такие инциденты не повторялись.

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Для справки, мы бесспорно выражали поддержку Украине. Даем вам контекст, что это настоящая ошибка.

Размещение конкретного флага отклонено из-за отсутствия пожарного сертификата. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими стюардами, чтобы обеспечить четкое донесение информации", – сообщил Нэш.

Матч завершился поражением "Ипсвича" со счетом 0:1. Клуб занимает 18-е место в АПЛ и уже потерял шансы сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон.

"Брентфорд" находится на 8-й позиции турнирной таблицы АПЛ.

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