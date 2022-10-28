На матче "Динамо" в Лиге Европы стюарды стадиона забрали у украинских болельщиков антироссийский баннер (видео)

Стюарды матча Лиги Европы между АЭК и киевским "Динамо" отобрали у украинских болельщиков антироссийский плакат.

Киевское "Динамо" сыграло вничью против кипрского клуба АЭК Ларнака в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23. Поединок запомнится не только боевой ничьей, но и скандалом.

Как сообщает Telegram-канал ГРУНТ, стюард отобрал у болельщиков "Динамо" антироссийский плакат.

Фанаты пытались объяснить наличие баннера полномасштабной войной в Украине. Но это не остановило работников стадиона, разорвавших плакат.

Стюарды объяснили свой поступок тем, что на трибунах находится русская мафия, не желающая видеть подобные плакаты.

Напомним, ранее "бело-синие" упустили шансы выйти в плей-офф Лиги Европы, а теперь киевский клуб лишился и надежды занять третье место в квартете и пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

Перед последним туром у "Динамо" всего один балл. В свою очередь, АЭК с 4 очками гарантировал себе путевку в плей-офф Лиги конференций.

В первом матче между этими командами, состоявшемся 15 сентября в Кракове, "Динамо" сенсационно проиграло АЭКу со счетом 0:1.

АЭКу со счетом 0:1. В параллельном матче этой группы "Фенербахче" на своем поле принимал "Ренн". Турецкий и французский клубы сыграли вничью – 3:3 и имеют теперь по 11 очков. Они досрочно забронировали первые две ступени и вышли в плей-офф Лиги Европы.

Поединки заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 3 ноября: "Динамо" – "Фенербахче", "Ренн" – АЭК Ларнака.

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