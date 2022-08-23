На матче-открытии УПЛ подняли украинское знамя, с которым болельщик станцевал гопак на поле во время Олимпиады-76 (видео)

Украинский флаг, вынесший на поле болельщик на чемпионате мира по футболу 1976 года в Канаде, был поднят на открытии чемпионата Украины.

Во вторник, 23 августа, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ). Лидер прошлого сезона завершивший досрочно "Шахтер" открывает сезон УПЛ матчем против харьковского "Металлиста 1925".

На открытии нового сезона традиционно перед началом матча поднимают флаг Украины. В этом сезоне решили поднять уникальное знамя.

"Он побывал на Олимпиаде-76 в Монреале, когда во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мигаль. В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу", – рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, что украинские спортсмены поздравили Украину с Днем Флага.

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