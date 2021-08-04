"На меня давили": белорусский тренер по гандболу уехал в Украину

"На меня давили": белорусский тренер по гандболу уехал в Украину

В июне этого года гандболист отбыл 15-дневный арест в Минске.

Белорусский тренер гандбольной команды "Витязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уехал из Минска в Украину.

Об этом сообщает "Наша Нива" в Telegram.

Отмечается, что в июне этого года гандболист отбыл 15-дневный арест после встречи с журналистом Дмитрием Руто, который как раз вышел на свободу после 15 суток в барановичском СИЗО.

Яковлева задержали, когда он вместе с другими спортсменами возвращался из Барановичей в Минск, чтобы провести открытую тренировку.

Белорус участвовал в мирных маршах протеста и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.

В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал: "Я сидел в тюрьме, на меня давили, говорили, что будут инкриминировать уголовную ответственностю, что пришло указание сверху, чтобы со мной разобрались".

По словам Яковлева, силовики не поверили в то, что он хотел провести открытую тренировку.

"Правоохранительные органы и судья решили, что это какое-то политическое собрание. Дно у нас пробивается каждый раз, мы уже не удивляемся ни Тимановской, ни каким-либо другим вещам", — добавил он.

Как сообщалось, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетела из Японии в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.

Накануне вокруг нее разгорелся скандал на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

Новости мира: Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении белорусской легкоатлетки Тимановской

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку