"На меня давили": белорусский тренер по гандболу уехал в Украину

В июне этого года гандболист отбыл 15-дневный арест в Минске.
Белорусский тренер гандбольной команды "Витязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уехал из Минска в Украину.
Об этом сообщает "Наша Нива" в Telegram.
Отмечается, что в июне этого года гандболист отбыл 15-дневный арест после встречи с журналистом Дмитрием Руто, который как раз вышел на свободу после 15 суток в барановичском СИЗО.
Яковлева задержали, когда он вместе с другими спортсменами возвращался из Барановичей в Минск, чтобы провести открытую тренировку.
Белорус участвовал в мирных маршах протеста и комментировал события, произошедшие в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года.
В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал: "Я сидел в тюрьме, на меня давили, говорили, что будут инкриминировать уголовную ответственностю, что пришло указание сверху, чтобы со мной разобрались".
По словам Яковлева, силовики не поверили в то, что он хотел провести открытую тренировку.
"Правоохранительные органы и судья решили, что это какое-то политическое собрание. Дно у нас пробивается каждый раз, мы уже не удивляемся ни Тимановской, ни каким-либо другим вещам", — добавил он.
Как сообщалось, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в среду, 4 августа, вылетела из Японии в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.
Накануне вокруг нее разгорелся скандал на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.