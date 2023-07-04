На место тренера, которого переманил "Шахтер": бронзовый призер УПЛ назначил нового наставника

Луганская "Заря" объявила о назначении нового главного тренера команды. Им стал сербский специалист Ненад Лалатович.

Об этом луганский клуб сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Последним клубом 45-летнего серба была "Младость". Он руководил командой в течение 10 матчей, в которых проиграл всего дважды, но это не помогло "Младости" остаться в элитном дивизионе страны.

До этого специалист возглавлял "Раднички", "Борац", "Аль-Батин", "Войводину", сборные Сербии U-21 и U-20, "Чукарички", "Црвену Звезду", "Напредак", "Вождовац" и "Пролетер".

На посту наставника луганцев Лалатович заменил нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который накануне возглавил донецкий "Шахтер".

В прошлом сезоне "Заря" выиграла "бронзу" чемпионата Украины, получив право выступить в плей-офф квалификации Лиги Европы. Жеребьевка состоится 7 августа, а матчи – 24 и 31 августа.

Если "Заря" проиграет в плей-офф отбора ЛЕ, то сразу попадет в групповой этап Лиги конференций.

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