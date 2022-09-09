На международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов – заявление МОК

Международный олимпийский комитет в который раз напомнил, что отстранение страны-агрессора, начавшей полномасштабное вторжение в Украину, в соревнованиях все еще остается в силе.

Об этом заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс после заседания исполкома.

"Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию в Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе.

Санкции состоят в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе", — цитирует Адамса "Р-Спорт".

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям.

Совсем недавно член Международного олимпийского комитета Крейг Риди выразил убеждение, что если военная агрессия РФ против Украины будет продолжаться, то шансы спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх-2024 упадут фактически до нуля.

На последних летних (Токио-2020) и зимних (Пекин-2022) Олимпийских играх спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения РФ антидопинговых правил. Россиянам запрещалось использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборная ОКР (Олимпийского Комитета России — прим), которую расшифровывать запрещено.

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